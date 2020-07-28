«الصياد» يخطف كأس الوثبة في بومبادور

المصدر: (بومبادور - البيان الرياضي)

خطف الجواد «الصياد» للخيالة السلطانية العُمانية، وبإشراف فيليب سوجرب، وبقيادة لوكاس ارماند، لقب الجولة الـ(20) من كأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزته 12 ألف يورو، والتي أقيمت أول من أمس بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. وتصدر «الصياد» منذ بداية السباق وحتى النهاية .

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