دبي تنظم «سباق الثلج» في عز الصيف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم سباق الجري في الثلج لمسافة 3 كيلومترات الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي يقام بالتعاون مع سكي دبي يومي 14 و15 أغسطس المقبل ويتضمن سباقات التزلج على الجليد والتزحلق على المنحدرات، وتحتضن الفعاليات سكي دبي في مول الإمارات.

ويساهم هذا الحدث في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج وداخل قاعة مغلقة تصل درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن أماكن باردة لقضاء أوقات الصيف الذي تصل فيه درجة حرارة الطقس إلى ذروتها، مما يشجع على جذب المشاركين من المقيمين والزوار للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة، خاصة بعد فتح مجال الطيران إلى دبي من جميع دول العالم.

ترقب

وينتظر عشاق رياضة الجري هذا الحدث بحماس ليشاركوا في الحدث الأول من نوعه، حيث يتاح التسجيل في السباق مقابل رسوم وذلك جميع فئات المجتمع من داخل وخارج الدولة من الرجال والسيدات من عمر 18 سنة حتى 62 سنة، وستكون المشاركة متاحة لـ300 شخص فقط، لذا على كل من يرغب في المشاركة الإسراع في التسجيل قبل انتهاء العدد.

وعمل مجلس دبي الرياضي على إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات منذ السماح بعودة النشاط الرياضي في دبي حيث أطلق المجلس أسبوع دبي البحري الصيفي بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شهر يونيو الماضي وتضمن 6 رياضات بحرية هي: ألعاب ألواح التجديف واقف، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والألواح المائية الطائرة «فلاي بورد»، والألواح السريعة الإلكترونية «موتو سيرف»، والقوارب الشراعية الحديثة، وألواح التزحلق على الماء «كايت سيرف».

نشاط

كما نظم مجلس دبي الرياضي نهاية الأسبوع الماضي أسبوع دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ كايت بيتش في جميرا والذي تضمن خمس بطولات هي بطولة إيليت للكرة الطائرة الشاطئية للرجال وبطولة تنس الشاطئ، وبطولة الريشة الطائرة، وبطولة فوت فولي وبطولة اسبيريا للكرة الطائرة الشاطئية المختلطة للرجال والسيدات.

وشهدت الفعاليات التي نظمها المجلس على مدار الفترة الماضية مشاركة المئات من محبي الرياضات الشاطئية والرياضات البحرية، وقام مجلس دبي الرياضي بتكريم الفائزين في هذه البطولات بالميداليات التي أصدرها والتي تحمل صوراً لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني تقديراً لجهودهم في التصدي لجائحة كوفيد 19 .

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