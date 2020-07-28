ميرزا: هدفي التتويج في آسيوية تايلاند

المصدر: أبوظبي - وام

أكد يوسف ميرزا بطل آسيا والعرب للدراجات الهوائية، أنه يهدف إلى منصات التتويج في آسيوية تايلاند، بعد أن أصبح بحالة بدنية وفنية عالية حالياً خلال تواجده بالمعسكر الخارجي في إسبانيا.

وبات جاهزاً للمشاركة في كافة البطولات والمسابقات الدولية، بعد أن استعاد مستواه بشكل كامل من خلال البرنامج التدريبي المكثف الذي خضع له ضمن فريق الإمارات للمحترفين على مدار الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أنه راض عن مستواه الفني والبدني بشكل كامل قبل المشاركة في سباق إسبانيا الدولي المقرر له الأول من أغسطس المقبل.

وقال يوسف ميرزا صاحب أول تتويج إماراتي آسيوي في التاريخ عام 2017 وبطل العرب لعدة مرات: إن معسكر إسبانيا كان له عدة أهداف أولها العمل على استعادة مستواه بعد التوقف الطويل، واختصار الزمن في مراحل الإعداد البدني والفني لاستئناف المشاركة في المسابقات الرسمية.

لافتاً إلى أنه بعد سباق إسبانيا الدولي سيدخل مباشرة في مراحل الاستعداد لكأس آسيا التي ستقام في تايلاند بهدف صعود منصات التتويج، ثم كأس آسيا بالهند وكلها مراحل مؤهلة لكأس العالم في فرنسا.

وأضاف من أهدافي الأساسية طوال الفترة الأخيرة ألا أتوقف عن التدريبات والاستعدادات، حتى في ظل العارض الصحي العالمي الذي تسبب في إيقاف الأنشطة المحلية والدولية، وكنت أتدرب في المنزل للحفاظ على لياقتي البدنية قبل السفر لمعسكر ألمانيا، ثم انتهزت الفرصة وضاعفت الجهد في معسكر إسبانيا.

علم

وأكد أن الرياضة أصبحت علماً، والاحتراف الحقيقي هو الطريق الآمن لتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى حرصه الدائم على أن يكون مستعداً لكل البطولات من أجل تشريف الدولة وصعود منصات التتويج، وهذا أول درس من دروس الاحتراف في أي رياضة، والدرس الثاني هو البرنامج اليومي للتدريبات والتغذية، والثالث فهو الحرص على الاحتكاك مع المنافسين الأقوياء دائماً.

وقال: «بالنسبة لي فأنا راض عن أدائي ونتائجي في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع المنتخب الوطني، ولكن طموحي بلا حدود على المستوى القاري والعالمي، برغم أن فترة توقف النشاط الرسمي الأخيرة هي الأطول في مسيرتي ومسيرة كل الدراجين في العالم».

وعن الإجراءات الاحترازية التي يطبقها حالياً خلال المعسكر، وسيلتزم بها عند المشاركة في بطولة إسبانيا الدولية أوضح:

«بالتأكيد لدينا بروتوكول طبي نخضع له كلاعبين وكادر فني وإداري، يقوم على عدم السماح لأي شخص باستعمال الأغراض الشخصية للآخرين، وتوفير مسافات التباعد الاجتماعي، والخضوع للفحوص الطبية بشكل دوري، وتعقيم أدوات التدريب بشكل مستمر، فضلاً عن اتباع التعليمات الخاصة بفندق الإقامة، ومن حسن الحظ أن رياضة الدراجات من الرياضات التي تمارس وتقام مسابقاتها في الأجواء المفتوحة».

وعن البرمجة للأنشطة والمسابقات الدولية والتأجيلات التي طرأت عليها على ضوء العارض الصحي العالمي.. قال ميرزا: «الجولات الدولية كلها التي كان من المقرر لها أن تقام على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة تم تأجيلها، وسنتابع آخر المستجدات أولاً بأول على أجندة الاتحادين الآسيوي والدولي».

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