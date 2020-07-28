طائرة حتا تستعير محمد جمعة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلنت شركة حتا للألعاب الرياضية، التعاقد مع محمد جمعة معد نادي شباب الأهلي، على سبيل الإعارة، للدفاع عن ألوان «الإعصار» في الموسم الجديد (2021-2020).

وتقدمت إدارة شركة حتا، ممثلة بكل من حيي حسن البدواوي رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد علي البدواوي مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي حتا، بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي شباب الأهلي، على تيسير إتمام الصفقة.

وأشادت إدارة حتا، بجهود كل من ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وسعيد السويدي مشرف الفريق الأول للكرة الطائرة، ووجهت إليهما الشكر على ما قدموه لنادي حتا، بتسهيل إعارة اللاعب المتميز.

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