«البولينغ».. مرحلة جديدة لتطوير اللعبة

المصدر: (أبوظبي - وام)

يستعد اتحاد الإمارات للبولينغ للدخول في مرحلة جديدة، تستهدف تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة انتشارها في مختلف إمارات الدولة، في خط متوازٍ مع العمل، ضمن خطة شاملة لإحلال وتجديد المنتخب، والدفع بعدد من الوجوه الشابة القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.

وقال أحمد خميس عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات إنه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد «عن بعد» الاتفاق على تنظيم جولات ميدانية للصالات الخارجية في كل من أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والعين، للاطلاع على برامجها، والالتقاء بمسؤوليها لتحفيزهم على نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، بهدف رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب والكفاءات، وذلك لتطوير اللعبة .

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