«الشارقة الرياضي» ينظم «التجديف الافتراضي»

المصدر: (الشارقة - وام)

يستقبل مجلس الشارقة الرياضي المشاركات والتسجيل في فعاليته الجديدة «تجديف الشارقة الافتراضي» اليوم ويستمر في استقبالها حتى يوم الجمعة 4 سبتمبر القادم.

وتنظم الفعالية بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركة القدرة للخدمات الرياضية لتنطلق يوم الأحد 9 أغسطس المقبل مستهدفة ما يقارب من 300 مشارك ضمن سلسلة فعاليات المجلس الافتراضية التي تقام خلال الفترة الحالية التزاماً بالإجراءات الاحترازية.وحدد فريق العمل شروط وطريقة المشاركة واستكمال المدة المطلوبة على جهاز التجديف الداخلي (3000 متر أو 30 دقيقة) وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة، ورفع دليل المشاركة «الصورة» مع البيانات الشخصية للمشارك على صفحة النتائج المخصصة من خلال الرابط الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمشارك.

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