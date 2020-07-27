كرة الصالات تواصل محاضرات الكاريزما والابتكار

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

تواصل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في الإمارات تقديم سلسلة محاضراتها" الكاريزما والابتكار" النوعية لصقل كوادر كرة قدم الصالات الفنية والإدارية في الوطن العربي، وقدمت مساء اليوم محاضرة للكوادر الإدارية بعنوان الإداري ومدير الفريق مسؤوليات وواجبات.

وقدمها عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في الإمارات وهي تعتبر من المحاضرات الجديدة في الدولة والوطن العربي، ويعد جاني من المحاضرين القلائل المؤهلين لتقديم مثل هذه المحاضرات النوعية في كرة قدم الصالات.

فيما قدم الكرواتي ميكو مارتن مدرب منتخب فنلندا، المحاضرة الثانية وهو صاحب خبرات عالمية في مجال التدريب ومحاضر دولي معروف في كرة قدم الصالات.

وقال عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في دولة الامارات أن الورش تقام كل يوم اثنين في إطار حرص اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، واتحاد كرة القدم على تطوير اللعبة وكوادرها في جميع دولنا العربية في الإدارة والتدريب والتحكيم والقانون الرياضي واللياقة البدنية، وصقل كوادرنا بمثل هذه الورش وهو الأمر الذي سينعكس على ممارسة اللعبة، والعمل على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري والمعرفي لجميع من له صلة بكرة الصالات وليس الممارسين فقط .

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