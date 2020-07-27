"يد الشارقة" تجدد عقد علي ميرزا ضمن فئة اللاعب المقيم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أعلن نادي الشارقة الرياضي، عن تجديد عقد لاعبه البحريني الدولي لكرة اليد، علي ميرزا، لمدة موسم جديد.

وسيتم تسجيل ميرزا في قائمة فريق رجال كرة اليد ضمن فئة اللاعب المقيم. وقد تم توقيع العقد عن بعد بنظام الاتصال المرئي.

ويأتي تمسك الشارقة بالاحتفاظ باللاعب 2021، وتمديد عقده لمدة موسم،

في إطار خطط إدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، لمواصلة المشروع الناجح لفريق رجال كرة اليد الشرقاوية، أصحاب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أقوياء اليد بــ 14 لقباً، منها آخر 4 نسخ على التوالي.

ومن جهته توجه محمد عبيد الحصان بالشكر إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، لمتابعته وحرصه على توفير متطلبات النجاح للألعاب الجماعية.

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