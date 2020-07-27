200 لاعب شاركوا في «دبي للشاطئية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الشاطئية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش بجميرا، وشهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

وشارك أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 28 جنسية مختلفة من المقيمين في الدولة، ومن السائحين من خارج الدولة، وأشاد جميع المشاركين بالمستوى التنظيم للبطولات وجهود مجلس دبي الرياضي، من خلال تنظيم هذه المبادرة لإعادة النشاط الرياضي، الذي افتقده عشاق ممارسة الرياضة والنشاط البدني منذ أربعة شهور.

وكان من أبرز المشاركين في الفعاليات اللاعب البرازيلي هنريكي لوفانور مهاجم شباب الأهلي دبي سابقاً، الذي أمتع جمهور الفوت فولي، وتقدم لوفانور بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيمه أسبوع الرياضة الشاطئية، وأشاد بإجراءات الصحة والسلامة التي تم تطبيقها في كل البطولات.

وقال لوفانور المولدوفي الجنسية، الذي كان أحد نجوم دوري الخليج العربي منذ 2014، «لقد استمتعت بالمشاركة في هذا الحدث الرائع، الذي أعاد الحياة إلى الرياضة من جديد، وأشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه لرياضة «الفوت فولي»، هذه الرياضة الحديثة المنشأ في دبي التي أعشقها كثيراً، كما أهنئ المجلس على هذا الحدث المنظم بشكل جيد جداً.

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