اجتماع لتطوير مضمار ند الشبا للدراجات

المصدر: ‎دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً لوضع القواعد الإلزامية واللوحات الإرشادية لمستخدمي مضامير الدراجات الهوائية في دبي، من أجل تحقيق معايير السلامة المطلوبة أثناء التدريبات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي، وتم التركيز في الاجتماع على مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية.

وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي،وتم مناقشة التعاون النموذجي بين المؤسسات والدوائر الحكومية لتنظيم أسس استخدام المضامير في دبي ومن أهم المضامير الورقاء وند الشبا والخوانيج وحديقة مشرف، والقدرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز