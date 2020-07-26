«الشارقة للشطرنج» يشيد بنجاح التدرب عن بعد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعه العادي بمقر النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس النادي وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب رئيس النادي عن سعادته بنجاح عملية تدريب اللاعبين عن بعد والتي تتم عبر موقع متخصص في تدريب لعبة الشطرنج عبر الإنترنت والتي تتم بمتابعة رئيس وأعضاء الجهاز الفني للنادي كما يتابع لاعب النادي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن تدريباته مع الأستاذ الدولي الروماني الكبير فيوريل ومع مدرب المنتخب الوطني الأستاذ الدولي الروسي الكبير قسطنطين ليندا حيث شارك لاعب الإمارات سالم عبدالرحمن في عدد من البطولات الدولية عن بعد عبر شبكة الإنترنت وحقق نتائج جيدة.

وكذلك أشاد رئيس النادي بتنظيم عدد من البطولات والأحداث الشطرنجية عن بعد خلال فترة الحجر الصحي وعلى رأسها بطولة الشارقة الخامسة والعشرون المفتوحة، وكذلك تنظيم بطولة نجوم العالم للشطرنج بمشاركة لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وخمسة لاعبين من أبطال العالم في اللعبة وثمن دعم النادي لمبادرة الاتحاد العربي بالتعاون مع النادي لتدريب اللاعبين العرب على أونلاين.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير مالي عن المصروفات والمدخولات خلال شهر مايو الماضي واستعرض مجلس الإدارة تقريراً فنياً كما أشاد مجلس الإدارة بتنظيم برنامج النشاط الصيفي الافتراضي برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

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