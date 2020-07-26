«الشارقة الرياضي» يختتم دورة «التهيئة الذهنية»

المصدر: الشارقة - وام

اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية الافتراضية «التحضير والتهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد كورونا» بمشاركة نحو 660 شخص من داخل الدولة وخارجها وأقيمت عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم».

وضمت المشاركات والحضور من الهيئات والمؤسسات ومنتسبي أندية الإمارة من أعضاء مجالس إدارات والموظفين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من داخل الدولة وخارجها مثل السعودية والبحرين والكويت وعمان والعراق والأردن ومصر والمغرب، حيث استكملوا أربع ساعات في الدورة على مدى يومين بمحاور ومواضيع، قدمها المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه، شملت كيفية التعامل مع المجهول خلال الفترة الحالية، وظواهر وعلامات الإعياء الذهني والمسببات والحلول العلمية والعملية، والتغيرات السلوكية أثناء «كورونا» مع تقديم الاستراتيجيات والإحصاءات والحلول وغيرها.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: إن هذه الدورات تصب في صالح تطوير كوادر الأندية الرياضية وتبادل الخبرات من خلال المناقشات والحوارات الإيجابية.

وأضاف: إنه رغم تأثير جائحة «كورونا» على المشهد الرياضي في العالم، لكننا في المجلس حرصنا على تنظيم وإقامة الأنشطة والورش الافتراضية، التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بالرياضيين في الوقت الراهن وكيفية التعامل معها، معرباً عن سعادته بنجاح الدورة والمشاركة الكبيرة فيها خصوصاً من خارج الدولة، لافتاً إلى أنها إضافة حقيقية لجميع المشاركين والحضور بمختلف شرائحهم ما تزيد من خبراتهم ومعلوماتهم في هذا الجانب، وتنعكس إيجاباً على مجال العمل الرياضي والإداري والفني.

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