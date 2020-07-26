العين بطل كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تمكن نجوم نادي العين في فئة الكبار من حصد لقب بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت في جوجيتسو أرينا أمس بأبوظبي في ختام الجولة النهائية للبطولة، في حين حاز نادي الوحدة على لقب فئة الشباب ونادي بني ياس احتل صدارة فئة الناشئين.

ونجح لاعبو العين بحصد إجمالي 390 نقطة في فئة الكبار متقدماً على ناديي الجزيرة والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على منصة التتويج برصيد 306 و175 نقطة على التوالي في فئة الكبار.

واختتمت البطولة أمس موسم فعاليات الجوجيتسو 2019 /‏2020، بعد توقفها خلال المرحلة الماضية.

وحضر الجولة الختامية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي - رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخالد راشد الهنائي المدير التنفيذي للنادي والمجموعة والمشرف العام لرياضة الجوجيتسو في نادي الوحدة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، وطارق عمر البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة لدى الاتحاد، وعبدالله الشحي إداري رياضة الجوجيتسو في نادي العين.

فئة الشباب

ومع ختام الجولة الثالثة، واحتساب نتائج الجولتين الأولى والثانية، وفي فئة الشباب كانت الصدارة للوحدة مع 466 نقطة، والذي تفوق لاعبوه بفارقٍ بسيط عن شباب العين الذي حل ثانياً برصيد 460 نقطة، وليذهب المركز الثالث لنادي الجزيرة برصيد 141 نقطة.

الناشئون

ومن جانب آخر، نجح ناشئو بني ياس في حصد المركز الأول عن فئة الناشئين برصيد تراكمي بلغ 555 نقطة، وليحل العين ثانياً برصيد 454 نقطة والوحدة ثالثاً برصيد 356 نقطة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «اختتمت فعاليات اليوم موسم الجوجيتسو 2019/‏2020، لتمنحنا الفخر الكبير لرؤية أبطال الإمارات مجدداً على بساط النزال الذين تجاوزوا جميع التحديات وقدموا قدوةً تحتذى في معاني التصميم على الإنجاز. واليوم، نبدأ الاستعداد لبداية موسم رياضي جديد سيكون حافلاً بالإثارة والحماس كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية. سنحرص على مواصلة الارتقاء برياضة الجوجيتسو انطلاقاً من التطوير المستمر لبطولاتنا المحلية التي أثبتت أهميتها في إنتاج المواهب والنجوم الواعدين».

أداء مشجع

من جانبه قال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إنّ أداء اللاعبين من مختلف الفئات خلال الجولة الختامية لبطولة كأس نائب رئيس الدولة كان مُشجعاً للغاية، وزوّد الفريق الفني في الاتحاد بمعلومات قيّمة سيتم الاستفادة منها لتطوير مستويات اللاعبين مستقبلاً. وقال: «سُررنا للغاية لما أظهره اللاعبون اليوم على بساط النزال من حماسة ورغبة بالتنافس. واتسمت هذه الأوقات بالكثير من الغموض في جميع أنحاء العالم، غير أنّ مجتمع الجوجيتسو في الإمارات بقي متكاتفاً وواصل العمل سواءً من خلال التدريب في المنزل أو المعسكرات التدريبية المغلقة التي ينظمها الاتحاد».

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