وبينار مستقبل الحركة الأولمبية اليوم

المصدر: دبي – البيان الرياضي

تنطلق في العاشرة والنصف من صباح اليوم أعمال وبينار مستقبل الحركة الأولمبية الدولية والوطنية بعد كوفيد – 19، والذي تنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية عن بعد ويستعرض 6 محاور رئيسة بالإضافة إلى المحاور التخصصية المنبثقة عنها للمتحدثين البالغ عددهم 15 متحدثاً من المسؤولين والمعنيين بالحركة الأولمبية في الدولة.

وتتضمن المحاور الـ 6 مناقشة التحولات الدولية في الحركة الأولمبية وتأثيرها على واقع الرياضة بدولة الإمارات، دور اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم الاتحادات الرياضية، والتحديات التي تواجه الحركة الأولمبية في الإمارات بعد كوفيد – 19، التحديات الرقمية في الممارسة الرياضية، وأهم الفرص التي يجب استثمارها للتعامل مع الحركة الأولمبية بعد الوباء المستجد، ومستقبل اللوائح الرياضية ذات العلاقة بالحركة الأولمبية في الإمارات بعد «كوفيد - 19».

محاور

ويشارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم في أعمال الوبينار، وذلك بعد الكلمة الافتتاحية لمحمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث يستعرض مستقبل صياغة عقود اللاعبين وضبط الموازنات المالية.

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