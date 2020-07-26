«دبي للرياضات الشاطئية» أفضل صور العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت صورة منافسات بطولة الكرة الطائرة مع برج خليفة قائمة أفضل صور في العالم وذلك في الوكالات والمواقع الصحفية العالمية، والتقطت الصورة أثناء فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

ونشرت وكالة غيتي إيماجز ووكالة الصحافة الفرنسية العالميتان الصورة ضمن قائمة (توب شوت) لأفضل الصور في العالم وكتبت على الصورة: يلعب الناس خلال بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في دبي، مع ظهور برج خليفة في الخلفية، بعد توقف الأنشطة 4 أشهر، وتعتبر دبي وجهة آمنة مزودة بالموارد اللازمة لدرء ا(كورونا)، وفتحت دبي، التي استقبلت 16.7 مليون زائر العام الماضي، أبوابها للسياح على الرغم من القيود العالمية على السفر وبداية صيف الخليج على أمل أن يبدأ القطاع في إعادة التشغيل قبل بدء موسم الذروة في الربع الأخير من عام 2020.

كما نشرت أبرز المواقع العالمية الصورة ومنها موقع أرجوس ليدر الأمريكي، وموقعا ايه بي بي وديترويت فري ديس التابعان لشبكة أخبار الولايات المتحدة الأمريكية، وموقع أمريكا اليوم، وموقع ماريون ستار، وغيرها الكثير من المواقع العالمية الشهيرة.

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