نجاح لافت لبطولة مواي تاي أبوظبي بمنتجع الفرسان

المصدر: وام

اختتمت منافسات بطولة مواي تاي أبوظبي المسائية التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات على صالة نادي الفرسان الرياضي.

وجاءت نزالات البطولة - التي ساهمت في إعداد كوكبة من لاعبي منتخبنا الوطني بشكل جيد للاستحقاقات القادمة - حافلة بالإثارة والندية في ظل التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية التي حرص الاتحاد على تطبيقها بدقة قبل وأثناء البطولة.

حضر المنافسات، التي أقيمت مساء أمس " الجمعة " بدون جمهور تنفيذا لتوجيهات الجهات المختصة، طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة .

وتميزت النزالات بالقوة والتكافؤ خاصة تلك التي أقيمت للعنصر النسائي، حيث خطفت أنظار كل المتابعين عبر شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت المنافسات عن فوز اللاعبة سارة البقالي على أنيشا خادكا، والهام بوراكادي على ميلينا مارتينو، وفاز اللاعب محمد عادل على معاذ عبدالجواد، كما فاز عامر بورسلان على محمود زنوني، وانتصر محمد الكثيري على أبروربك مادامينبيكوف.

واستطاع لاعب منتخبنا إبراهيم بلال تحقيق الفوز على اللاعب ابراهيم عرفه، كما فاز زميله أحمد عبدالعزيز على عماد إساسي، وفاز الدولي محمد مرضي على نورالدين الاغوطي، ونبيل عواش على يماد أتروس، والدولي نورالدين سامير على البرازيلي مارلون ريبريرو، كما فاز برادلي ستانتون على محمد البخاري بعد مباراة مثيرة رجحت فيها كفه ستانتون في الثواني الأخيرة.

وقام طارق المهيري يرافقه فهد العبدولي بتوزيع الجوائز على الفائزين، مشيدا بتعاون كافة المشاركين والتزامهم بالضوابط الصحية التي أكد عليها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مؤكدا أن البطولة عكست وعي اللاعبين واللاعبات والمدربين والتزامهم الجاد بالبرتوكول الصحي مما ساعد على تحقيق نحاح فني لافت يشهد به الجميع.

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