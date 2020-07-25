صورة "أسبوع دبي للرياضات الشاطئية" تتصدر أفضل صور في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت صورة منافسات بطولة الكرة الطائرة مع برج خليفة قائمة أفضل صور في العالم وذلك في الوكالات والمواقع الصحفية العالمية، والتقطت الصورة أثناء فعاليات "أسبوع الرياضات الشاطئية" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

ونشرت وكالتي غيتي إيماجز ووكالة الصحافة الفرنسية العالميتين الصورة ضمن قائمة (توب شوت) لأفضل الصور في العالم وكتبت على الصورة: "يلعب الناس خلال بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في إمارة دبي في 24 يوليو 2020، مع ظهور ناطحة سحاب برج خليفة في الخلفية، بعد توقف مؤلم لكافة الأنشطة استمر أربعة أشهر وانتهى في وقت سابق من الشهر، تعتبر دبي نفسها وجهة آمنة مزودة بالموارد اللازمة لدرء الفيروس التاجي (كوفيد 19 – كورونا)، وفتحت الإمارة، التي استقبلت 16.7 مليون زائر العام الماضي، أبوابها للسياح على الرغم من القيود العالمية على السفر وبداية صيف الخليج الحارق على أمل أن يبدأ القطاع في إعادة التشغيل قبل بدء موسم الذروة في الربع الأخير من عام 2020. (تصوير كريم صاحب / وكالة الصحافة الفرنسية (تصوير كريم صاحب / وكالة الصحافة الفرنسية عبر غيتي إيماجز).

كما نشرت أبرز المواقع العالمية الصورة ومنها موقع أرجوس ليدر الأمريكي، وموقعي ايه بي بي وديترويت فري ديس التابعين لشبكة أخبار الولايات المتحدة الأمريكية، وموقع أمريكا اليوم USA today، وموقع ماريون ستار، وغيرها الكثير من المواقع العالمية الشهيرة.

وشهدت بطولات التنس الشاطئي والريشة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية المختلطة مساء أول من أمس الجمعة منافسات قوية بين كافة المشاركين حيث شارك في بطولة الريشة الطائرة الشاطئية 10 فرق تنافسوا في 35 مباراة ضمن خمس فئات هي فئة الفردي والزوجي للرجال والنساء والمختلط، وأتيحت المشاركة في البطولة لجميع فئات المجتمع من الهواة والمحترفين ومنتسبي أندية الريشة الطائرة والأكاديميات المسجلة في الإمارات.

كما شارك في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال التي أقيمت صباحي الجمعة والسبت 16 فريق وأقيمت البطولة بنظام الزوجي.

وفي بطولة الكرة الطائرة لفئة السيدات والمختلط التي أقيمت بنظام الثنائي والرباعي، شارك في فئة الزوجي المختلط 10 فرق، وشارك في فئة الزوجي للنساء 10 فرق، فيما شارك في فئة الرباعي المختلط 9 فرق، وشهدت بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات مشاركة 10 لاعبين من الرجال والنساء وشارك في فئة الفرق 5 فرق من مختلف الجنسيات.

فيما شارك في بطولة الفوت فولي التي اختتمت صباح الجمعة 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار حيث أقيمت البطولة بنظام اللعب الزوجي، وفاز فيها فريق كاسيانو وكيفين من أكاديمية إيه إف سي الرياضية.

ونظم مجلس دبي الرياضي البطولات بالتعاون مع أكاديميات رياضية مختلفة هي: أكاديمية سوبر سبورت الرياضية، وأكاديمية ايه إف سي الرياضية، وأكاديمية إيليت للكرة الطائرة، وأكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة، بالإضافة إلى لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

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