"الشارقة الرياضي" يطلق مبادرة تحدي مهارات كرة السلة لنجوم اللعبة القدامى

المصدر: وام

يطلق مجلس الشارقة الرياضي مبادرة رياضية جديدة "تحدي مهارات كرة السلة" الافتراضية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 27 أغسطس القادم بمشاركة نجوم اللعبة القدامى من الجيل الذهبي في منطقة الخليج .

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات المجلس خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية وذلك لإثراء النشاط الرياضي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الحالية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد.

وتنطلق المبادرة بضربة البداية من خلال تحدي عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس - أحد أبرز لاعبي كرة السلة الذي بدأ اللعب في سن التاسعة واعتزل في سن الحادي والثلاثين بسبب طبيعة العمل كطيار في الشرطة – لمجموعة من لاعبي الخليج منهم كابتن أحمد جاسم من الإمارات وكابتن محسن خلف من السعودية وكابتن خالد الوهيبي من الكويت وكابتن علي كانو من البحرين وكابتن كاظم البلوشي من سلطنة عمان.

وتتلخص المبادرة في استعراض المهارات في لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ 10 رميات متتالية أو رميات متسلسلة ودعوة النجوم ولاعبي اللعبة القدامى للتحدى واختيار لاعبين آخرين لينتقل من مجموعة إلى أخرى وهكذا، ويقوم المشاركون في نشر التحدي على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والإشارة إلى حسابات المجلس @Sharjahsports وهاشتاقات #مجلس_الشارقة_الرياضي #تحدي_مهارات_السلة.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن المجلس يسعى من خلال تنظيم المبادرات الرياضية - التي تهدف إلى تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها إسلوب حياة يومية - لنشر هذه الثقافة بين جميع فئات المجتمع تماشيا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهما المستمر للرياضة والرياضيين .

ولفت رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى استمرار التواصل بين الأجيال في لعبة كرة السلة ومدى الترابط بين نجوم الجيل الذهبي السابقين وتعريف صغار اللاعبين على بعض نجوم اللعبة من قدامى اللاعبين للاقتداء بهم وعكس ذلك على تطوير مهاراتهم مما يساهم في تحقيق الإنجازات، متوقعا تفاعلا كبيرا ونجاحا لهذه المبادرة .

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