ختام ناجح لدورة ترقي حكام الشطرنج

المصدر: (أبوظبي - وام)

اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومقره أبوظبي، دورة تأهيل وترقي حكام اللعبة في القارة الآسيوية عن بعد عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» من 4 دول هي أفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران.

وتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور الرئيسية، تمثلت في قواعد النظام السويسري، وبرنامج سويس مانيغر لإجراء التقابلات في مسابقات الشطرنج، وشرح قوانين الشطرنج وفقاً لآخر التعديلات ولوائح المسابقات الدولية والمواصفات لقطع ورقعة الشطرنج.

ونجح في اجتياز الامتحان النهائي أكثر من 80%، وبالتالي الحصول على معدل لقب حكم اتحادي FA، ويلزم قيامهم بالتحكيم في ثلاث مسابقات دولية خلال الفترة المقبلة لاستكمال متطلبات التقدم رسمياً من خلال اتحاداتهم الوطنية للحصول على لقب حكم اتحادي.

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