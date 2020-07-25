الحقايق مسك ختام شارة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختتمت، أمس، فعاليات شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي أقيمت بـ 30 ميداناً للهجن بمختلف إمارات الدولة، بمشاركة آلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة.

وأسدل الستار على منافسات شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن 2020، ضمن السباقات التمهيدية في مستهل انطلاقة موسم الهجن الجديد 2020-2021، والتي انطلقت في 3 يوليو الجاري واستمرت على مدار 4 أسابيع متتالية.

وجاءت منافسات سن الحقايق أمس، مسك الختام في المهرجان، حيث كانت بداية فعاليات الشارة مع منافسات الفطامين في الأسبوع الأول عبر 450 شوطاً، وخصص لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، ثم انتقلت المنافسات إلى سن الحقايق في الأسبوع الثاني، على مدار 300 شوط، بواقع 10 أشواط في كل ميدان لمسافة 3 كلم، وعادت الفطامين للمنافسة في الأسبوع الثالث بـ 450 شوطاً، والحقايق في الأسبوع الرابع والأخير، بـ 300 شوط، ليبلغ إجمالي عدد الأشواط خلال الشارة 1500 شوط.

وشملت الميادين التي أقيمت عليها الشارة كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان.

تتويج

وأسفرت نتائج اليوم الختامي من منافسات شارة محمد بن زايد للهجن عن فوز «الشايبة» لغانم حمد نصر المنصوري بناموس الشوط الأول في المنافسات التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة بأبوظبي، بينما تألقت «الشاهينية» لحمد سيف حميد الشامسي في ميدان سيح صبره ونجحت في خطف لقب الشوط الأول.

وفي ميدان أبو سمرة للهجن كانت «نهب» لسيف سلطان بن يروان الشامسي على موعد مع ناموس الحقايق الأبكار، فيما توجت «هملولة» لمحمد سعيد بطي القبيسي بأول أشواط الحقايق التي أقيمت على أرضية ميدان غشابة، بينما انتزعت «الشاهينية» لعيسى الدهيمي الخييلي ناموس الشوط الأول في ميدان الخزنة.

وعلى أرضية ميدان سويحان، أهدت «الشاهينية» مالكها عبدا لله خليفة الحميري ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، وفي ميدان الساد حلقت «شواهين» لمحمد عبد الله الصيعري بناموس الحقايق الأبكار، فيما شهد ميدان السمحة فوز «مياسة» لمحمد مطر الرميثي بأول الأشواط في منافسات أمس، وجاءت «الشاهينية» لأحمد محمد حارب الدرعي في مقدمة الفائزين على أرضية ميدان الرقيعات.

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