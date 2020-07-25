«بناء الأجسام» يشيد بالمدربة مريم الزعابي

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أشاد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالجهود التي تبذلها خبيرة اللياقة البدنية المدربة مريم علي الزعابي في توعية الرياضيين وتخصصها في رياضة المرأة.

وأكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أن اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، يحرص على التعاون مع جميع جهات مجتمع الإمارات . وكانت مريم الزعابي (ماجستير تدريب رياضي) أسهمت بتقديم 19 محاضرة وورشة عمل في مختلف الجوانب التي تركز على الصحة والسلامة العامة .

وعبرت الزعابي عن سعادتها لتكليفها من قبل اتحاد بناء الأجسام لهذه المهمة التوعوية والتثقيفية، وأكدت أنها لن تدخر جهداً في خدمة رياضة المرأة والرياضة عموماً في جانب اللياقة البدنية.

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