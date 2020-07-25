4 مستويات في «مونديال اليد 2021»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد الخامس من شهر سبتمبر 2020 لإجراء مراسم قرعة بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 ولغاية 31 يناير 2021 بمصر.

وتم تصنيف الفرق الـ 32 إلى 4 مستويات، ويضم كل مستوى 8 فرق.

وحول نظام البطولة قال صالح محمد بن عاشور، المحاضر والمراقب الدولي عضو لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام في القارة الآسيوية، إنه سيتم توزيع الفرق الـ 32 على 8 مجموعات، خلال مراسم القرعة والمقرر لها الخامس من سبتمبر المقبل، وتلعب كل مجموعة دورياً من دور واحد، وتتأهل 3 فرق من كل مجموعة لبلوغ الدور الرئيسي للبطولة 24 فريقاً، وتلعب بقية الفرق على كأس الرئيس في الترتيب الشرفي من المركز 25 ولغاية 32.

ويتم تقسيم الفرق الـ 24 المتأهلة للدور الرئيسي إلى 4 ، يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية بطريقة خروج المغلوب.

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