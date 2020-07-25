«ختامية» كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وذلك في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي.

وستشهد الأمسية التي طال انتظارها تتويج أصحاب المراكز الأولى مع حظوظ كبيرة لأندية العين والوحدة وبني ياس التي تصدرت الفئات المختلفة من الجولتين السابقتين. كما يتمتع ناديا الجزيرة والظفرة بحظوظ جيدة أيضاً للتقدم في سلم الترتيب وتحقيق عدد من الميداليات الملونة.

وتقام منافسات الجولة الثالثة بنظام الحزام المفتوح، حيث يتنافس المشاركون من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18 سنة، وفئة الشباب تحت 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت 18 عاماً في مختلف الأوزان. وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين 4 دقائق فيما تزيد إلى 6 دقائق للشباب والرجال.

مشاركة

يشارك في جولة الختام مجموعة من أبرز نجوم الدولة، مثل زايد الكعبي، لاعب نادي العين والمنتخب الوطني الذي يتطلع إلى إثراء رصيده من الميداليات الملونة، وزميله في النادي اللاعب سعود الحمادي إضافة إلى مشاركة العديد من اللاعبين الصاعدين والموهوبين.

وانطلاقاً من الحرص على إقامة المنافسات في بيئة آمنة، ونظراً لأهمية الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، ستقام المنافسات وسط إجراءات احترازية صارمة، وفقاً للبروتوكول الطبي الذي صدر أخيراً عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو محطة أساسية في مسيرة اللاعبين الراغبين للانطلاق نحو العالمية، وتمثل هدفاً لكل لاعب إماراتي. وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو كان من السبّاقين في العودة لتنظيم الفعاليات مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، حيث قدمنا مثالاً حياً عن أهمية التعامل الإيجابي في مواجهة التحديات.

وتمثل الهدف من سرعة العودة للأنشطة في توجيه عدة رسائل للمجتمع تدعو للتفاؤل، والتمسك بالأمل، وتؤكد إمكانية ممارسة الرياضة بشكل عادي مع توفير الإجراءات الاحترازية السليمة، وبناء عليه تمت إقامة معسكر مغلق للمنتخب في شهر رمضان الماضي، تخلله بطولتان هما التنشيطية الأولى ثم بطولة التحدي، ثم معسكر آخر بدأ في الخامس من يوليو الحالي وما زال مستمراً في إطار الاستعداد للجولة النهائية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

استعداد

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تأتي منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو انعكاساً واضحاً لمدى استعداد أبوظبي لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية في ظل الظروف الراهنة، وبخاصة مع التزام الإمارة بوضع وتنفيذ أعلى المعايير والتدابير الإجرائية الوقائية التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين والمجتمع على حد سواء.

نثمن الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتنظيم حدث آمن، بالتزامن مع بدء إمارة أبوظبي تأمين عودة سليمة وآمنة لمختلف الأحداث والفعاليات، حيث كانت فعاليات جزيرة النزال من يو إف سي دفعة قوية لعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة».

وقال أحمد المهري لاعب نادي الوحدة، والذي يشارك عن فئة تحت 18 عاماً، وزن 55 كيلوجراماً: «نحن سعداء للعودة إلى أجواء المنافسات والمشاركة في هذه البطولة الغالية. ونود أن نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على جهوده المتواصلة في توفير الأجواء المثالية التي تسهم في تطور اللاعبين وإعدادهم بشكل مميز للمنافسة محلياً وعالمياً».

إنجاز جديد

وأضاف أحمد المهري: «أتطلع إلى إضافة إنجاز جديد إلى رصيد نادي الوحدة الذي يشرفنا تمثيله، وقد عاهدنا أنفسنا على تقديم أفضل أداء ممكن لتحقيق إنجاز متميز على البساط. تدربنا جيداً خلال المعسكرات المغلقة الماضية ونجدد شكرنا للاتحاد على توفير كامل مقومات النجاح للاعبين».

وقال مانع البريكي لاعب نادي الجزيرة الذي يشارك عن فئة تحت 21 عاماً، وزن 62 كيلوجراماً أن مجرد فكرة المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تبعث على الاعتزاز والسعادة، وتدفع اللاعبين إلى تقديم كل ما لديهم للتقدم بخطى واثقة نحو اللقب.

وأضاف البريكي أنه وزملاءه في الفريق حريصون على تمثيل نادي الجزيرة بأفضل صورة ممكنة وبما يليق بتاريخ هذا النادي العريق. كما شكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يحرص على إقامة عدد من البطولات المحلية التي تضاهي تلك العالمية، وتتيح الفرصة لجميع اللاعبين للتألق والتفوق.

تدابير

ثمن خليفة المزروعي، مدير العلاقات الحكومية في شركة الإمارات العالمية للألومنيوم أحد الداعمين لبطولة الجوجيتسو خلال الـ5 سنوات الأخيرة، التدابير التي اتخذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لضمان سلامة جميع المشاركين، واستمتاع الجماهير بالبث المباشر للبطولة.

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