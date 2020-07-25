أكاديمية العين تشجع الكوادر الوطنية

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

اعتمدت أكاديمية نادي العين لكرة القدم، حزمة من المبادرات التشجيعية، للكوادر الوطنية، وذلك سعياً لتوطين الأجهزة الفنية بفرق النادي السنية، وشهدت الفترة الماضية حراكاً مكوكياً من عبدالله علي، مشرف أكاديمية الكرة، لتحقيق الأهداف المرجوة، على الصعيدين الفني والإداري وفقاً لخطط شركة نادي العين لكرة القدم الاستراتيجية.

وقال عبدالله علي، تمضي أكاديمية نادي العين لكرة القدم، بخطوات واثقة من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في صقل المواهب وتأهيل لاعبي فرق أكاديمية الكرة، على نحو مواكب لعلامات التطور سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، وقد أثبتت التجارب العملية أن لاعبي الفرق السنية يظهرون تجاوباً أكبر، ويحققون نتائج أفضل مع المدربين المواطنين وعلى وجه الخصوص نجوم كرة القدم السابقين، الأمر الذي دفعنا إلى استقطاب عدد من لاعبي العين القدامى الذين حصلوا على شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الآسيوي وتشجيع الراغبين منهم في الانضمام إلى منظومة العمل بالأكاديمية من خلال توفير دورات تدريبية خاصة بالتنسيق مع اتحاد الكرة لعقد دورات وورش تدريبية بهدف تأهيلهم.

وأكمل: بدأنا فعلياً في مشروع توطين الكوادر الفنية لفرق الأكاديمية خلال الموسمين الماضيين، وبلغت نسبة التوطين 50% مع نهاية الموسم الماضي، ونسعى خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى رفع النسبة إلى 80%، ونحرص على استقدام أفضل الخبرات الأجنبية لتطوير إمكانات المدربين وتعزيز مقدراتهم، ونحن فخورون بوجود كوكبة من اللاعبين القدامى الذين يمضون بخطوات واثقة نحو تحقيق طموحاتهم في عالم التدريب والشؤون الإدارية بالأكاديمية.

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