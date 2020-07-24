مشاركة واسعة في "أسبوع دبي للرياضات الشاطئية"

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت فعاليات أول أيام "أسبوع الرياضات الشاطئية"، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

واستمتع المشاركون بالأجواء الرائعة والطقس الخلاب على شاطئ كايت بيتش في جميرا الذي يعد أحد أجمل الشواطئ في العالم حيث يتميز بتوفر كافة الخدمات والمرافق فيه.

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: "نحن سعداء بالإقبال الواسع والنجاح الكبير الذي حققه أسبوع الرياضات الشاطئية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية في مختلف مناطق دبي وبتنوع الرياضات لتشجيع الجمهور من مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وذلك منذ شهر يونيو الماضي فكنا من أوائل المدن في تنظيم الأنشطة الرياضية بعد فترة التوقف، حيث بدأنا في العمل فور صدور قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي، وكانت البداية من خلال تنظيم أسبوع الرياضات البحرية الذي حظي بمشاركة واسعة من عشاق الرياضات المائية، والآن ننظم هذا البطولات، وبعد أسبوعين من الآن سننظم أسبوع الرياضات الثلجية، لنكون قد حققنا بذلك التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية سعيًا من المجلس لنشر الرياضة بين كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم وإتاحة الفرصة لممارسة كافة أنواع الرياضات".

وأضاف آل رحمة: "يتضمن أسبوع الرياضات الشاطئية أربع رياضات هي الكرة الطائرة الشاطئية والريشة الطائرة الشاطئية والتنس الشاطئي، والفوت فولي التي تشهد إقبالًا كبيرًا وتتزايد شعبيتها في دولة الإمارات رغم حداثة هذه الرياضة بالدولة وتحظى بإقبال كبير من الرياضيين الهواة والمحترفين وخاصة من لاعبي كرة القدم وأغلبهم من اللاعبين البرازيليين الذين يمثلون 50% من الممارسين لهذه اللعبة والذين يفضلون هم واللاعبين من مختلف دول العالم المجيء إلى دبي لممارستها هذه اللعبة طوال العام لما تتميز به دبي من شواطئ مناسبة لهذه اللعبة وطقس رائع يجعل من السهل ممارسة هذه اللعبة في أي وقت في دبي".

وفاز فريق كاسيانو وكيفين من أكاديمية إيه إف سي الرياضية في بطولة الفوت فولي التي اختتمت صباح أمس وشارك فيها 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار وأقيمت البطولة بنظام اللعب الزوجي.

وتتواصل منافسات بطولات الكرة الطائرة والتنس الشاطئي والريشة الطائرة اليوم السبت حيث تقام بطولة الريشة بين الساعة 7:00 و 9:30 صباحًا، وتتاح المشاركة في البطولة لجميع فئات المجتمع من الهواة والمحترفين ومنتسبي أندية الريشة الطائرة والأكاديميات المسجلة في الإمارات، ويشارك في بطولة الريشة الطائرة الشاطئية 10 فرق يتنافسون في 35 مباراة ضمن خمس فئات هي فئة الفردي والزوجي للرجال والنساء والمختلط.

كما تتواصل مباريات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال صباح اليوم التي يتنافس فيها 16 فريق بنظام الزوجي، تقام بطولة الكرة الطائرة لفئة السيدات والمختلط لليوم الثاني على التوالي في الساعة السادسة مساء اليوم السبت وتستمر حتى الساعة 10 مساء، وتقام البطولة بنظام الثنائي (اثنين لاعبين لكل فريق)، والرباعي (4 لاعبين لكل فريق)، ويشارك في فئة الزوجي المختلط 10 فرق، ويشارك في فئة الزوجي للنساء 10 فرق، فيما يشارك في فئة الرباعي المختلط 9 فرق، ويشارك في بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات.

وينظم مجلس دبي الرياضي البطولات بالتعاون مع أكاديميات رياضية مختلفة هي: أكاديمية سوبر سبورت الرياضية، وأكاديمية ايه إف سي الرياضية، وأكاديمية إيليت للكرة الطائرة، وأكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة، بالإضافة إلى لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

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