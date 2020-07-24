تجارب مثيرة مرتقبة في «مرسى ياس»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال جميع ضيوفها لتصبح ملتقى للنشاطات المختلفة خلال فترة الصيف مع توافر العديد من التجارب المميزة من الكارتينج إلى تجربة درايف ياس الممتعة وعروض الأفلام من سينما السيارات في حلبة مرسى ياس، مع خصومات تصل حتى 20% على جميع المنتجات.

وتزامناً مع إعادة الافتتاح والاستئناف التدريجي للنشاطات مع الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الزوار، أطلقت حلبة مرسى ياس مجموعة متنوعة من التجارب الشيقة وغيرها من الأنشطة والفعاليات الحافلة بالمتعة خلال فترة الصيف والتي تناسب جميع أفراد العائلة والأصدقاء.

وللراغبين في اختبار متعة وحماسة سباقات الكارتينج، تعتبر «كارت زون ياس» الوجهة المثلى والتي تفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توافر حصص أيام الخميس، والجمعة والسبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل.

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