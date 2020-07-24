22 مشاركاً في «أبوظبي مواي تاي»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق في السابعة والنصف، مساء اليوم، بمنتجع الفرسان الرياضي بالعاصمة أبوظبي، منافسات بطولة أبوظبي للمواي تاي، التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.

وتنطلق البطولة، التي تشهد 11 نزالاً بين نخبة من لاعبي المواي تاي وفق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبروتوكول الطبي، من خلال خضوع جميع المشاركين والمنظمين لفحص فيروس «كورونا»، عقب فترة الحجر الصحي، التي جرت في اليومين الماضيين، وفق الخطوات الصحية المتبعة استعداداً لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

خبرات

وتضم البطولة الاستثنائية كوكبة من أبطال اللعبة أصحاب الخبرات الطويلة في رياضة المواي تاي، في مقدمتهم نورالدين سمير، محمد البخاري، برادلي ستانتون، مارلون ريبريرو وغيرهم من الصاعدين والمحترفين من الجنسين، إذ حرص الاتحاد على تنظيم البطولة، بهدف تنشيط قاعدة اللعبة بعد توقف طويل بسبب جائحة «كورونا»، وسيتم بثها بشكل مباشر، عبر تقنية البث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد، والاتحاد الدولي للمواي تاي.

وأشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بقيام بطولة (Muaythai Night Abu Dhabi)، وسط مشاركة مميزة من لاعبي المواي تاي، والتي تأتي بعد توقف طويل عن ممارسة الرياضة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على صحة المجتمع، بسبب جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19) التي عمت العالم، أملاً أن تحقق البطولة أهدافها الفنية والمجتمعية.

ووجه النيادي الشكر للقائمين على البطولة على الجهود التي بذلت من أجل إقامتها، والتي سخر لها نادي ومنتجع الفرسان في أبوظبي، كل متطلبات النجاح.

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