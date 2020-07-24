مجلس دبي الرياضي يطلق «أسبوع الشاطئية» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف شاطئ كايت بيتش بجميرا في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية.

وتشهد المنافسات إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع، وسيحظى عشاق الرياضة بأجمل عطلة نهاية أسبوع حيث يخوضون أول منافسات منذ ما يقارب خمسة أشهر ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها على أحد أجمل الشواطئ في العالم الذي يتميز بتوفر كافة الخدمات فيه، وستتاح لهم الفرصة للتنافس في خمس بطولات شاطئية مفتوحة لمشاركة كافة أفراد المجتمع من مختلف الأعمار من الذكور والإناث في رياضات الفوت فولي، والكرة الطائرة الشاطئية، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة في فئات (رجال، سيدات، مختلط).

وتبدأ الفعاليات ببطولة الفوت فولي من الساعة السادسة والنصف صباح اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويشارك في البطولة 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار وتقام بنظام اللعب الزوجي.

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ويشارك في بطولة الريشة الطائرة الشاطئية 10 فرق يتنافسون في 35 مباراة ضمن خمس فئات هي فئة الفردي والزوجي للرجال والنساء والمختلط، وتنطلق المباريات اليوم الجمعة من الساعة 7 صباحًا إلى 9:30 صباحًا، ومن الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً، وتستكمل المباريات يوم غد السبت بين الساعة 7:00 و 9:30 صباحًا، وتتاح المشاركة في البطولة لجميع فئات المجتمع من الهواة والمحترفين ومنتسبي أندية الريشة الطائرة والأكاديميات المسجلة في الإمارات.

وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال في الساعة السابعة صباح اليوم، وتستمر على مدار يومين حيث تتواصل المباريات حتى صباح يوم غد ويتنافس فيها 16 فريقاً بنظام الزوجي.

فيما تقام بطولة الكرة الطائرة لفئة السيدات والمختلط في الساعة السادسة مساء اليوم وتستمر حتى الساعة 10 مساء، وتتواصل المباريات حتى يوم غد السبت في ذات التوقيت، وتقام البطولة بنظام الثنائي (اثنين لاعبين لكل فريق)، والرباعي (4 لاعبين لكل فريق)، حيث يشارك في فئة الزوجي المختلط 10 فرق، ويشارك في فئة الزوجي للنساء 10 فرق، فيما يشارك في فئة الرباعي المختلط 9 فرق.

وتنطلق بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات في الساعة 6 مساء اليوم، ويتنافس فيها 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات.

وينظم مجلس دبي الرياضي البطولات بالتعاون مع أكاديميات رياضية مختلفة هي: أكاديمية سوبر سبورت الرياضية، وأكاديمية ايه إف سي الرياضية، وأكاديمية إيليت للكرة الطائرة، وأكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة، بالإضافة إلى لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

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