60 دارساً في دورة «تدريبية الجودو»

المصدر: (أبوظبي - وام)

تتواصل، اليوم، الدورة التدريبية الأولى في التدريب الرياضي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو «عن بُعد».

وتستقطب الدورة التدريبية 60 دارساً ودارسة من 15 دولة، في مقدمتهم الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرياضية بجانب عدد من المقيمين بالدول، ويحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور عاطف علي عبدالمتجلي رئيس الاتحاد المصري للثقافة البدنية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد جهود أسرة الجودو وحرصها على تطوير قاعدة اللعبة، بما ينعكس على الفرق والمنتخبات الوطنية، التي تتطلع لمرحلة أكثر طموحاً خلال المستقبل القريب.

وأشاد بجهود المحاضر الدولي الدكتور عاطف علي عبد المتجلي ، متمنياً من المشاركين الاستفادة القصوى من الدورة، والتي من شأنها أن تنعكس على مستقبل اللعبة.

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