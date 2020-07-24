«اتحاد اليد»: إجراءات احترازية صارمة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام أن الاجتماع الذي عقد «عن بعد» للجنة الحكام ومراقبي المباريات أخيرا ناقش الإجراءات الاحترازية الخاصة بانطلاقة المباريات في الموسم المقبل الذي تقرر أن يبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم اقتراح عدة توصيات ورفعها للاعتماد من مجلس إدارة الاتحاد في مقدمتها إلزام حكام الطاولات بارتداء الكمامات والقفازات، وإلزام كل المحكمين بأن يستخدم كل واحد منهم أغراضه الخاصة، وان يتم توفير مسافات التباعد الاجتماعي، والتأكد من إخضاع كل اللاعبين من طرفي اللقاء للفحص الحراري قبل الدخول، مع الحرص على وصول الحكام قبل المباريات بما لا يقل عن ساعة.

وقال الكعبي :بالنسبة لنا سوف نتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الأندية والصالات التي تستضيف المباريات من اجل التأكد من تعقيم وتجهيز غرف الحكام، مع إعطائهم تعليمات بأن يكون دخول الصالة بواقع اثنين بعد اثنين، وأن يتم التوسع في استخدام السماعات للتواصل بين حكام الخطوط وحكام الساحة، وبينهم جميعا وبين حكام الطاولات، مع التأكيد على اللاعبين بعدم الاقتراب من الحكام أو الحديث معهم أو الاعتراض على قراراتهم، والحد من استعمال الأوراق بالنسبة للقوائم وغيرها خلال المباريات.

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