«الإمارات للدراجات» يستعد لطواف فرنسا

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

بدأ فريق الإمارات للدراجات تحضيراته لطواف فرنسا، من خلال معسكر إعدادي على علو شاهق في منطقة سيسترير بإيطاليا لمدة أسبوعين، وتضم مجموعة الدراجين المشاركين في المعسكر نجوم الفريق، يتقدمهم السلوفيني تادي بوجتشار والإيطالي دييجو أوليسي وفابيو أرو، تحت قيادة المدرب ماركو مارزانو . وتعد هذه المشاركة الثالثة لفريق الإمارات في طواف فرنسا أكبر السباقات العالمية، والذي تقام مراحله في أغسطس المقبل.

وكان فريق الإمارات للدارجات حقق الفوز في ثلاث مراحل خلال مشاركاته السابقة، من بينها المرحلة الأخيرة في الشانزيليزيه في عام 2018.

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