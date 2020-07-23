خالد حمزة يعزز «طائرة العين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية، عن التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة خالد حمزة (33 سنة)، قادماً من نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن سبق ولعب في صفوف العين منتصف الموسم الماضي، وموسم 2017 ــــــ 2018.

كما أعلنت الشركة عن التعاقد مع المحترف الدولي الأوكراني تيموفي باولين (22 سنة)، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة، وأشارت إلى أن العين أكمل بصفقة باولين، ملف المحترفين الأجانب بعد انضمام كل من العملاق الدولي الكولومبي كريستوفر ليبرمان اجاميز، والكوبي الدولي بفئة الشباب كوبا لازارو.

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