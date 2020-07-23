«السرب 80».. انفراد بقمة «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتلى القارب السرب 80 لمالكه الحر راشد خادم المهيري، وبقيادة النوخذة راشد أحمد المهيري قمة الترتيب العام لسباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2020-2019.

وشملت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فئتين الأولى للشباب دون 18 عاماً والثانية للناشئين دون سن 16 عاماً في إطار الخطط لتأهيل أجيال المستقبل للمشاركة في السباقات الكبيرة، والتي تخص فئتي القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وظفر طاقم القارب السرب 80 والذي شارك بمجموعة من العناصر الواعدة في فئة الشباب بالمركز الأول للترتيب العام بجدارة بعد نجاحه في جمع 6 نقاط وضعته على قمة الترتيب العام بعدما ظل القارب يقتحم منصة التتويج متوجاً مشاركته في الجولتين الأولى والثانية بالحصول على المركز الثالث فيهما تباعاً ليكون حصاده مع نهاية الموسم الجلوس على قمة الترتيب العام.

منافسة

ونافس القارب السرب 80 على صدارة الترتيب العام على مدار الجولتين أكثر من قارب، وكان أبرز المنافسين القارب داحس 18 بقيادة النوخذة عبد الرحمن عبد الله المرزوقي، والذي كان قريباً أيضاً من الصدارة وحل وصيفاً في الترتيب العام برصيد 8 نقاط بعدما حصل على المركز الرابع مرتين تباعاً في الجولتين الأولى والثانية.

وحصل طاقم القارب إقلاع 118 بقيادة النوخذة سيف إبراهيم المرزوقي على المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 10 نقاط حصدها بالفوز بالمركز الأول للجولة الأولى، والحصول على المركز التاسع في الجولة الثانية.

وفي باقي المراكز حل رابعاً القارب مرعب 31 بقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي برصيد 11 نقطة، فيما جاء بعده في المركز الخامس القارب حشيم 81 بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي وجمع من الجولتين الأولى والثانية 12 نقطة.

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