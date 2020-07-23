11 نزالاً مثيراً في «مواي تاي أبوظبي» غداً

أبوظبي ـ محمد صادق

ينظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، غداً، بطولة أبوظبي للمواي تاي، بنادي الفرسان الرياضي، بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة من محترفي المواي تاي، منهم 5 لاعبين من المنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد عن تفاصيل البطولة، بحضور طارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي، المدير التنفيذي للبطولة، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة بالاتحاد.

وقال طارق المهيري إن البطولة ستشهد إقامة 11 نزالاً بين اللاعبين المشاركين منها نزالان للسيدات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تمت قبل موعد انطلاقة منافسات البطولة، وتضمنت تلك الإجراءات عزل اللاعبين والمدربين اعتباراً من أول من أمس بفندق الإقامة، مع التأكيد على إجراء فحص PCR لهم جميعاً والتأكد من سلامتهم قبل وبعد العزل وقبل بدء النزالات.

وأضاف: «لقد تم توفير كافة احتياجات الإقامة للاعبين والمدربين والمنظمين داخل الفندق، مع التأكيد على عدم السماح لأي أحد بالخروج ومخالطة أي شخص بالخارج حفاظاً على سلامة الجميع».

وأوضح أن النزالات ستقام في أوزان مختلفة، حيث ستنطلق المنافسات في الساعة السابعة والنصف غداً، ويتوقع أن تشهد منافسة قوية خاصة النزال الرئيسي الذي يجمع بين اللاعبين محمد البخاري وبرادلي ستانتون، ومواجهة اللاعب نور الدين سمير مع اللاعب مارلون ريبريرو.

خبرة

ونوه إلى أن النزالات سيشرف عليها طاقم تحكيم إماراتي لديهم الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه البطولة، مؤكداً بأنه سيتم نقل فعاليات البطولة عبر التطبيق الإلكتروني «UAM» والذي أصبح بمثابة مرجع لجميع أنشطة وأجندة الاتحاد وكافة الأخبار، وعبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بالاتحاد بما يضمن سهولة الوصول إلى كافة عشاق رياضة المواي تاي للاستمتاع بمتابعة فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز