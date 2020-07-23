ختام ناجح لدورة تأهيل منظمي الشطرنج

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة تأهيل المنظمين، التي تم تخصيصها للناطقين باللغة العربية في القارة الآسيوية، عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، وذلك بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج، وأقيم خلال الفترة من إلى 16 إلى 21 يوليو الجاري، بمشاركة 55 دارساً من مختلف الأعمار والجنسيات والدول من مختلف أنحاء العالم من خارج القارة الآسيوية كالولايات الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد لا بأس به من الدول الأفريقية.

حاضر في الدورة المحاضر الدولي وخبير التنظيم والتحكيم مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، الذي قام بتغطية جميع المحاور المطلوبة للحصول على شهادة منظم دولي معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج، وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال التنظيم للأحداث والفعاليات الشطرنجية، والتي اشتملت أيضاً على محاور فنية مهمة للمنظم الدولي.

وشارك هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج في حفل الختام الافتراضي، وتفاعل مع المشاركين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم للتطوير والتحسين في الدورات المقبلة.

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