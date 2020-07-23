«الذيد» يقدم باقة من الفعاليات الرياضية

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

طرح نادي الذيد الثقافي الرياضي خلال فترة النشاط الصيفي الافتراضي في إطار فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة خلال شهر يوليو الجاري مجموعة متنوعة من البرامج والدورات الرياضية والثقافية والاجتماعية حملت شعار «عطلتنا غير» ضمن فعالياته لصيف نادي الذيد.

ويقدم النادي خلال تلك الفترة، وذلك من خلال التواصل المرئي، العشرات من البرامج، التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنادي وعبر قناة النادي بشكل يومي وشملت دورات في التدريبات الرياضية، ومسابقة رسم وتصوير، ورحلة علمية افتراضية، ومحاضرات خاصة بالأمن والسلامة.

كما شملت الفعاليات التي قُدّمت في الفترة الصباحية تمارين رياضية تنشيطية وتعلم مهارات حياتية وتمارين الرياضة عن بعد.

وأكد حميد عبدالله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد أهمية تواصل الفعاليات التي ينظمها النادي، وعكست العلاقة بين الرياضية والثقافة الرياضية والاجتماعية في نجاح لافت وتميزها أن قدمت عن بعد بشكل جاذب وناجح وبحضور المئات من الطلبة والأسر التي تابعت البرامج.

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