254 لاعباً في «دولية مليحة للشطرنج»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أطلق نادي مليحة الرياضي البطولة الدولية للناشئين عبر الإنترنت 2020، وذلك تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة، وبمشاركة 254 لاعباً من مختلف الدول.

وتعد البطولة من أقوى البطولات الدولية على مستوى العالم العربي للناشئين تحت 14 سنة، وذلك للمشاركة الكبيرة التي حظيت بها البطولة بمشاركة 11 دولة عربية وأجنبية.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي بتنظيم البطولة لمواكبة الفعاليات الدولية التي تقام على المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت. وجرى اعتماد النظام السويسري في البطولة وتنظيمها من تسع جولات لتحقق رؤية النادي في تشكيل قاعة تدريبية مجهزة بأحدث برامج التدريب الخاصة بلعبة الشطرنج وتأهيل أجيال منافسة في هذه الرياضة العقلية.

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