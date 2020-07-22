«فوت فولي» ضمن «أسبوع الشاطئية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون رياضة الفوت فولي الشاطئية الشهيرة، إحدى أبرز الألعاب الرياضية في قائمة فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية على شاطئ كايت بيتش في جميرا، ويتضمن الحدث خمس بطولات شاطئية.

وستضفي بطولة الفوت فولي المزيد من الحماس والإثارة على فعاليات أسبوع الرياضات الشاطئية، وتقام البطولة من السابعة حتى التاسعة والنصف صباح بعد غدٍ وحتى السبت المقبل، بالتعاون مع أكاديمية ايه إف سي الرياضية.

نظام لعب

وتُلعب رياضة «الفوت فولي» بنظام الكرة الطائرة الشاطئية ومشابهة لها، لكن اللعب فيها دون استخدام اليدين، ويمكن للاعب ضرب الكرة بالرأس أو الصدر أو القدم وعدم السماح للكرة بلمس الأرض.

انطلاق

وتنطلق بطولة الريشة الطائرة الشاطئية في ذات التوقيت، على شاطئ كايت بيتش، وينظمها المجلس بالتعاون مع لجنة الإمارات للريشة الطائرة. وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال في السابعة صباح بعد غدٍ الجمعة، وتنس الشاطئ 6 مساء والكرة الطائرة الشاطئية سيدات في السادسة مساء على شاطئ كايت بيتش.

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