«يد» شباب الأهلي.. طموح بلا حدود

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن ماجد أهلي، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي مشرف كرة اليد بالنادي، أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي قد أطلق مراحل الإعداد لموسم اليد المقبل 2020 /‏‏‏‏‏ 2021 اعتباراً من السبت الماضي، بعد أن خضع جميع اللاعبين للفحوصات الطبية،

وأشار إلى أن الطموح بلا حدود في شباب الأهلي للمحافظة على الإنجازات السابقة وإضافة المزيد لخزائن قلعة الفرسان، سواء فيما تبقى من الموسم أو خلال المواسم المقبلة، وأن التدريبات العملية بدأت على أرض الملاعب الخارجية بالنادي تستهدف الإعداد البدني لاستعادة اللياقة.

ومن ثم سيتم الأسبوع المقبل نقل تدريبات الفريق لأرض الصالة الرياضية لمواصلة رفع معدلات اللياقة البدنية والانتقال للجوانب الفنية من حيث العمل المهاري الفردي، ثم العمل ضمن المجموعات. وأكد مشرف كرة اليد بالنادي أن جميع هذه المحطات تقام طبقاً للإجراءات الاحترازية، وبالنسبة للمراحل السنية قال ماجد: سيتم الإعلان عن بداية الإعداد قريباً لكونها تحتاج مزيداً من أخذ الحيطة والحذر، وخاصة من خلال وسائل التنقلات والتجمعات.

استقرار وثقة

وأكد ماجد أن إدارة الألعاب الجماعية والفردية بالنادي بقيادة اللواء محمد أحمد المري حرصت على استقرار الأجهزة الفنية والإدارية لجميع فرق كرة اليد بالنادي، وجددت الثقة بالجهاز الفني لفريق رجال اليد بقيادة التونسي سامي السعيدي، ومساعده الوطني يوسف حسن، والإداري سلطان حمزة، والحال لم يختلف عند سعيد غريب مشرف قطاع المراحل السنية للعبة.

وبالنسبة لمنظومة اللاعبين قال ماجد إن اللاعبين القدامى من أبناء النادي بالتأكيد سيواصلون مسيرتهم في رحلة الدفاع عن شعار بيتهم الثاني، ويسعون لتحقيق مزيد من الإنجازات، ولكنه بنفس الوقت أشار إلى أنه تم التعاقد مع التونسي أشرف السعفي ليكون ضمن صفوف الفريق بفئة المقيمين، وبالنسبة للمحترف قال وفق توجيهات اللواء المري، أن يتم التعاقد مع لاعب سوبر مكتمل المواصفات والبحث جار حول ذلك.

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