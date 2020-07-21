"الأولمبية الإماراتية" تنظم "ويبينار" عن مستقبل الحركة الأولمبية بعد كورونا

المصدر: وام

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية أنها ستعقد "ويبينار" تحت عنوان" مستقبل الحركة الأولمبية الدولية والوطنية بعد كوفيد – 19 " الأحد المقبل، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد بمشاركة المعنيين بالحركة الأولمبية في الدولة.

وقالت اللجنة في بيان صادر لها اليوم أن اللقاء سيتم تخصيصه لبحث ومناقشة التحولات الكبرى التي شهدتها الحركة الأولمبية الدولية والوطنية، وما تبعتها من متغيرات على الأصعدة الرياضية كافة بعد كورونا، بما في ذلك إعادة جدولة العديد من المحافل الأولمبية الكبرى مثل أولمبياد طوكيو ، وأولمبياد الشباب بداكار، وتغير مفهوم تنظيم وممارسة الرياضات المختلفة بشكل عام، وتحولها من ساحات التدريب إلى العالم الرقمي وإدارة فعالياتها بواسطة الوسائل التكنولوجية.

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