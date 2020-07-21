دبي تستضيف «المنافسات الشاطئية» بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «أسبوع الرياضات الشاطئية» بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية، ويتضمن الحدث أربع بطولات شاطئية وهي بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال والكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة الشاطئية، وتنطلق فعاليات أقوى المنافسات الشاطئية بداية من بعد غدٍ الخميس، وتحتضن المنافسات ملاعب شاطئ كايت بيتش في جميرا.

ويتضمن «أسبوع الرياضات الشاطئية» ثلاث رياضات وهي رياضة الكرة الطائرة الشاطئية، تنس الشاطئ، والريشة الطائرة الشاطئية، وينتظر عشاق الرياضة هذه المنافسات بحماس حيث تعد هذه هي أولى فعاليات شاطئية تقام منذ بداية عام 2020، وأولى بطولات بشكل عام تقام منذ إعلان توقف الأنشطة في العالم بسبب جائحة كوفيد 19 – كورونا.

وستقام البطولات على مستوى عالٍ من التنافس والندية والحماس، حيث يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين، كما سيدير العملية التحكيمية مجموعة من الحكام المعتمدين دولياً، وسيكون التسجيل مفتوحاً لمشاركة المزيد من اللاعبين حتى مساء يوم الأربعاء المقبل.

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وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال في الساعة الخامسة عصر يوم الخميس 23 يوليو الجاري، وينظم البطولة أكاديمية إيليت للكرة الطائرة، ويتنافس فيها 16 فريقاً بنظام الزوجي حيث يتكون كل فريق من لاعبين فقط.

فيما تنطلق بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات في الساعة السابعة صباح الجمعة 24 يوليو الجاري، ويتنافس فيها 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات، وينظم البطولة أكاديمية سوبر سبورت. وتنطلق بطولة الريشة الطائرة الشاطئية لفئتي الرجال والسيدات في الساعة السابعة صباح يوم الجمعة 24 يوليو، وسيتم إعداد ملاعب مخصصة للريشة على شاطئ كايت بيتش، ويشارك فيها 10 فرق وتنظم البطولة لجنة الإمارات للريشة الطائرة.

كما تنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة السيدات في الساعة السادسة مساء الجمعة 24 يوليو على شاطئ كايت بيتش، ويتنافس فيها 16 فريقاً من السيدات بنظام الثنائي والرباعي حيث ستكون هناك منافسات للفرق المكونة من لاعبتين فقط ومنافسات للفرق المكونة من 4 لاعبات فقط، وينظم البطولة أكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة .

كما ستقام فعاليات ترفيهية أخرى على هامش البطولات، حيث تقام فعاليات تجريبية للكرة الطائرة من وضع الجلوس وستتاح المشاركة فيها للجميع من الهواة والمحترفين وأي شخص يحب تجربة هذه الرياضة الرائعة.

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