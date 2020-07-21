«الجودو» ينظم دورة تدريبية

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

ينظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو في أيام 23-24-25 يوليو الحالي، وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الدورة التدريبية الأولى في التدريب الرياضي عن بعد، والتي يحاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور عاطف علي عبد المتجلي رئيس الاتحاد المصري للثقافة البدنية، وقد أعلنت السكرتارية الفنية بالاتحاد فتح باب الاشتراك لجميع العاملين في مجال الجودو والراغبين في المشاركة في الدورة التي تقام (عن بعد).

وتستمر الدورة على مدار ثلاثة أيام حول تدريب الجودو الحديث بين ما هو كائن، وما يجب أن يكون، وآليات تطوير منظومة تدريب الجودو الحديث لإعداد اللاعب الدولي، والميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي، وسيكون يوم غد الأربعاء 22 يوليو آخر موعد للتسجيل، وسيتم تقديم شهادات معتمدة من اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو لكل المشاركين. وتأتي الدورة التدريبية ضمن استراتيجية الاتحاد في مجال تطوير المدربين في المجال الرياضي.

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