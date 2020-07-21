1300 مشارك في دورة الأولمبياد الخاص للسباحة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

في أكبر المشاركات، منذ انطلاق أنشطة الأولمبياد الخاص عبر المنصة الافتراضية باستخدام منصة «زووم»، بسبب جائحة «كورونا»، شهدت الدورة التدريبية لإعداد وتطوير وتأهيل مدربي السباحة، والتي أقيمت بدعم من الاتحادات الرياضية العربية، والأولمبياد الخاص الدولي والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة وبتنظيم إماراتي، حضور 1300 مدرب ومدربة.

وأكد عبدالله الوهيبي عضو الاتحاد العربي للسباحة، الأمين عام لاتحاد الإمارات للسباحة أن رسالة اتحاد السباحة هي نشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة لأنشطة الألعاب المائية بالدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز