شرطة دبي تطلق «ملتزمون بإجراءات السلامة»

المصدر: دبي- خالد المهيري

بناء على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في إطلاق المبادرات المجتمعية، التي تخدم الأمن والسلامة، شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إطلاق مبادرة (ملتزمون بإجراءات السلامة)، التي تنظمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، (إدارة الطوارئ) بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلة بهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، وميدان، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعقيد خميس الشامسي، نائب مدير إدارة الطوارئ، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وعوض بن الشيخ مجرن، رئيس رحالة الإمارات العالمي، وجمال الشعفار.

وقال اللواء الغيثي: إن الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وامتثالاً لتوجيهات القيادة العليا في شرطة دبي، وعلى رأسها معالي القائد العام، الفريق عبدالله خليفة المري، تحرص على إطلاق المبادرات المجتمعية الإنسانية، التي تتناسب مع رؤية ورسالة القيادة، وأوضح أن مبادرة (ملتزمون بإجراءات السلامة) جاءت لتلبي حاجة المجتمع وخصوصاً فئة سائقي الدراجات الهوائية، وهي تُعنى بتوعيتهم على المضامير الخاصة بالدراجات الهوائية مثل مضمار ند الشبا والخوانيج وميدان، نظراً لكثرة الشكاوى والاتصالات من الدراجين مستخدمي هذه المضامير وعدم تقيد الكثير منهم بإجراءات السلامة.

تنسيق

ومن جانبه قال العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» إنه سبق إطلاق المبادرة عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء ذات العلاقة في هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي وميدان، وتم تشكيل فريق عمل من قسم الدراجات الهوائية في إدارة الطوارئ لرصد الملاحظات والشكاوى الواردة، وقد رصد الفريق العديد من المخالفات والملاحظات، التي تستدعي منّا تبني مبادرة توعوية مجتمعية فكان إطلاق مبادرة (ملتزمون بإجراءات السلامة)، والمبادرة توعوية بالمقام الأول وليست للمخالفة.

وأضاف العميد راشد الفلاسي أنه تم النزول الميداني مع فريق عمل هيئة الطرق والمواصلات، للقيام ببعض التعديلات التي ستسهم في سلامة سائقي الدرجات الهوائية، وأن المبادرة لاقت نجاحاً كبيراً، وخلال جولتنا ، التقينا عدداً من المواطنين والمقيمين، الذين يمارسون رياضة الدراجات الهوائية، وقدمنا لهم عدداً من النصائح والإرشادات الخاصة بممارسة الدراجات الهوائية.

مضيفاً أن المبادرة لاقت ترحيباً كبيراً ، موضحاً أن المبادرة ستستمر لمدة أسبوعين، وبعدها سيتم رصد مدى التزام الجمهور . وأكد العميد راشد الفلاسي في ختام تصريحاته، إن هدفنا الأول هو توعية المجتمع، وأن يكون أفراده هم الذين يسهمون في نشر مبادراتنا المجتمعية.

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