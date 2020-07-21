«الجوجيتسو» يستكمل الموسم السبت

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

بدأت مرحلة العد التنازلي لعودة المسابقات الرسمية على بساط الجوجيتسو، واكتملت التجهيزات الخاصة بإقامة الجولة الختامية في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة على صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي، يوم السبت المقبل.

وتمثل الجولة الختامية من تلك البطولة المهمة، والتي سيعقبها التتويج لأصحاب المراكز الأولى أفضل عودة لاستكمال منافسات الموسم الرياضي المحلي 2019 ــ 2020، الذي توقف بفعل تداعيات جائحة «كوفيد 19» ذات التأثيرات التي طالت جميع دول العالم.

وكانت الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة أواخر العام الماضي قد شهدت صدارة نادي العين لفئة الرجال، ونادي الوحدة لفئة الشباب، ونادي بني ياس لفئة الناشئين، أما ناديا الجزيرة والظفرة فإنهما يتمتعان بحظوظ جيدة أيضاً للتقدم في سلم الترتيب، وتحقيق عدد من الميداليات الملونة.

حرص

وقال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: بعد طول انتظار، نستعد للترحيب بجولة الختام لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو. ونحن في الاتحاد كنا ندرك تماماً مدى دقة المرحلة، والظروف الاستثنائية التي واجهت العالم، وتسببت في توقف كل الأنشطة الرياضية وغير الرياضية، ومن هذا المنطلق كنا حريصين على العمل بجد رغم التباعد في ما بيننا، ولكن قلوبنا وعقولنا بقيت مجتمعة نحو ضرورة العودة وبقوة إلى أجواء المنافسة ومن بوابة إحدى أهم بطولاتنا المحلية.

تطور

وقال العميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية: إن رياضة الجوجيتسو بالدولة وصلت إلى العالمية بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، ما أسهم بشكل كبير في تطويرها وتحققيها نجاحات جماهيرية، وهو دليل على الحرص والمتابعة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في الدولة وغيرها من الرياضات التي تسهم في تعزيز قدرات ومهارات الأشخاص. وأكد أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تحمل اسماً غالياً على الجميع، ويسعى اللاعبون إلى تقديم أرفع مستوى وأداء .

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