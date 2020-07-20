وايت: أبوظبي «العاصمة العالمية للبطولات القتالية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد دانا وايت، رئيس مؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» بإمارة أبوظبي، ونجاحها في استضافة فعاليات بطولة «جزيرة النزال» العالمية بشكل متميز، أثبت قدرتها على تحدي أصعب الظروف.

ومع تزايد المخاوف والشكوك حول تنظيم مباريات «يو إف سي» المقبلة المقرر إجراؤها في أغسطس في لاس فيغاس، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس «كوفيد 19» في نيفادا والحديث عن توقعات بإمكانية العودة إلى الإغلاق التام في الولاية، وعن وجود خطة بديلة، قال وايت: «ظن الكثيرون أن فعاليات جزيرة النزال هي عبارة عن ثلاث أو أربع مباريات قتالية ثم سينتهي الأمر، لكنني أؤكد لكم أن ذلك غير صحيح، فنحن جئنا إلى أبوظبي لكي نبقى.

أما في ما يخص السعي لإيجاد وجهة أخرى بديلة خارج الولايات المتحدة، فإن ذلك لن يحدث. لمَ أذهب إلى أي مكان آخر غير أبوظبي؟ فأبوظبي قد تغدو في نهاية المطاف العاصمة العالمية للبطولات القتالية عوضاً عن لاس فيغاس في المرحلة الحالية».

شراكة

وتابع وايت: «سنجري الكثير من البطولات القتالية هنا، فإذا نظرت إلى عدد البطولات الدولية التي نجريها، تجد أن معظمها يقام هنا في أبوظبي. لقد قدمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عملاً مذهلاً. في الواقع، نحن فخورون بهذه الشراكة والتعاون، الذي أسهم بتحقيق نجاح باهر وخصوصاً مع ما تمتلكه إمارة أبوظبي من مقومات تجعلها وجهة مثالية لاستضافة فعاليات عالمية بإتقانٍ ونجاح وتميز لافت. وعندما نأخذ في الاعتبار صعوبات المرحلة الراهنة والتحديات التي فرضتها أزمة»كوفيد 19«، ليس لدينا مكان أفضل، فالقائمون على الحدث يبرعون في عملهم، ويقدمون جهوداً رائعة واحترافية لا تضاهى، ولا يوجد مكان آخر قادر على منافسة إمارة أبوظبي في ذلك».

من جانبه، قال سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نحن ملتزمون باتفاقيتنا مع مؤسسة يو إف سي، وسنواصل دعم لدانا وايت وفريقه قدر الإمكان لضمان استمرارية البطولات القتالية مع الحفاظ على سلامة وأمان الجميع في ظل تفشي جائحة»كوفيد 19«. وأعتقد أننا نجحنا في ذلك من خلال إنشاء المنطقة الآمنة الخاصة بمباريات جزيرة النزال في جزيرة ياس، بهدف استضافة فعالية آمنة للجميع وحماية مجتمع أبوظبي بصورة أشمل، وخصوصاً مع ما توفره حكومة أبوظبي من إجراءات احترازية، تسهم في التصدي لهذه الجائحة».

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