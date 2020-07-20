تثمين تعاون «التسامح» و«الدولي الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، والتي تهدف لتنظيم أطر التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بدعم قيم الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية وتعزيز التسامح .

وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية ورئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفريق عمل الوزارة على الجهود التي قاموا بها والتي أثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بالاتفاقية التاريخية، والتي ستفتح المجال واسعا لتعاون أكبر بين «دولي الرياضات الإلكترونية» والجهات الحكومية ليست فقط في دولة الإمارات بل العالم أجمع. وأضاف الشيخ سلطان بأن مثل هذه الاتفاقيات تعزز من مكانة الرياضات الإلكترونية حول العالم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز