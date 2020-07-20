طارق القاسمي: الإمارات حاضنة للفنون القتالية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، مؤسس فريق نوغيرا دبي، والبطل الإماراتي، صاحب الحزام الأسود والبطولات العديدة والخبرة الطويلة في رياضة الجوجيتسو، بالأداء الرائع للمقاتل التونسي منير لزاز من فريق نوغيرا للجوجيتسو في دبي، والذي فاز في أول نزال له، ضمن منظمة «اليو إف سي»، والذي يعكس القدرات التدريبية والمهارات الفنية لهذا اللاعِب.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: إن دولة الإمارات، أصبحت حاضنة عالمية للفنون القتالية وألعاب الدفاع عن النفس، بما تمتلكه من مقومات تنظيمية متطورة، وبنية تحتية، وفق أرقى المواصفات العالمية، حيث بات اللاعبون العرب يقدمون إلى دولة الإمارات، للحصول على التدريب والمؤهلات المطلوبة لهم لخوض النزالات العالمية».

وشكر الشيخ طارق القاسمي الفريق التدريبي لنوغيرا دبي، وذلك لتفانيهم في عملهم وغرس مفاهيم الفنون القتالية في نفوس اللاعبين ، وتهيئة اللاعبين لخوض نزالات عالمية، والذي انعكس على أداء منير لزاز في نزاله الأخير في أبوظبي.

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