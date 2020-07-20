إعلان منتخبات آسيا لأولمبياد الشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بناء على توجيهات ومتابعة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أعلن هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للعبة عن أسماء المنتخبات الوطنية الآسيوية، التي تقرر تسميتها للمشاركة في الأدوار النهائية للأولمبياد العالمي الافتراضي للشطرنج، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس. كانت الصين والهند قد تأهلتا إلى الأدوار النهائية .

وقد تقرر اختيار فيتنام، التي احتلت المركز العاشر وكازاخستان التي احتلت المركز الثالث عشر، وإيران الخامس عشر وأوزبكستان السابع عشر ومنغوليا الحادي والعشرين.

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