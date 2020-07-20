عمومية اتحاد كرة اليد 29 يوليو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تعقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد اجتماعها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاعتماد النظام الأساسي لاتحاد اليد، وكان اتحاد اللعبة قد أرسل نسخة من النظام لجميع الأندية المنضوية تحت مظلته لدراسته بشكل مستفيض استعداداً لمناقشته، وتبرز للواجهة المادة 17 المتعلقة بالوزن التصويتي.

وأشار نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد إلى أنه قد تم إرسال نسخة من النظام للهيئة العامة للرياضة والاستفسار عن عدد من المواضيع، وجاءت مسودة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد في 82 مادة موزعة على 5 أبواب.

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